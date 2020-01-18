أنجلينا جولي بحثت قضايا المرأة واللاجئين في إثيوبيا

متابعة بتجـــــــــرد: زارت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي إثيوبيا لبحث عدد من القضايا الإنسانية، أهمها اللاجئين والمرأة والأطفال والصحة. والتقت خلال تلك الزيارة رئيسة أثيوبيا، ساهلي ورق زودي، في القصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا وناقشت معها مجموعة من قضايا التنمية والمرأة واللاجئين.

ورحّبت الرئيسة الإثيوبية بالممثلة الأميركية، وقالت إن زيارة أنجيلينا جولي جاءت في الوقت المناسب إذ تمرّ إثيوبيا بتحول مذهل ويبشر بفصل جديد في مختلف المجالات.

بدورها أكدت أنجلينا جولي أن زيارتها لإثيوبيا تهدف لبحث القضايا الإنسانية. واللافت أن أنجلينا اصطحبت معها في تلك الزيارة أطفالها الأربعة، بمن فيهم الطفلة “زهرة”، وهي إثيوبية تبنتها أنجلينا.

يذكر أن أنجلينا تبنّت أربعة أطفال، هم: مادوكس جولي من كمبوديا، وزهرة جولي من إثيوبيا، وباكس جولي من فيتنام، والطفلة شيلوه نوفيل من ناميبيا.