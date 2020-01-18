رغم وفاة والدتها اليوم.. سيلين ديون لم تلغ حفلها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: توفيت صباح يوم الجمعة 18 كانون الثاني/يناير تيريز ديون والدة النجمة العالمية ​سيلين ديون​ التي نشرت منذ قليل صورة قديمة لها برفقة عائلتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة من خلالها عن حبها الكبير لوالدتها، مشيرة الى انها ستحيي حفل الليلة في ميامي وستغني لها من كل قلبها.

وعلّقت سيلين على الصورة قائلة: “امي احبك كثيرا، سنهدي حفل الليلة لروحك وسأغني لك من اعماق قلبي، احبك كثيرا”.

الجدير ذكره ان سيلين ديون طرحت مؤخرا كليب اغنيتها ” Courage” ، من البومها الجديد الذي يحمل ذات الإسم، والذي طرحته منذ ايام، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.