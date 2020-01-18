طوني بارود يعود إلى ملعبه عبر قناة "لنا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عاد الإعلامي طوني بارود ليلتقي بمحبيه من خلال برنامج مسابقات أسبوعي ترفيهي عبر قناة "لنا" بعنوان "محلولة" الذي انطلق عرضه مباشرةً على الهواء منذ آواخر شهر نوفمبر. حيث يختار المتصلون رقماً من أصل خمسة للإجابة عن أسئلة تشويقية ليربحوا الجوائز بين مالية وأخرى عينية قيّمة قد تكون سيارة “cherry arizzo” وقد ربحها أحد المتصلين المحظوظين خلال الأسبوع الفائت.

بارود

هذا ويؤكد "بارود" أنه يعشق هذا النوع من البرامج التي يعتبرها ملعبه وهويته الإعلامية، لكونها تتيح له فرصة التواصل المباشر مع المشاهدين وتقدِّم لهم فرص الربح الكبيرة.

وعبّر عن سعادته بتفاعل الجمهور الكبير من مختلف الدول العربية مع البرنامج الذي لاقى أصداءً إيجابية جداً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومازال يحقق نسب مشاهدات عالية. كما يؤكد أن الحلقات القادمة ستحمل مفاجآت كبيرة وتجديد دائم للمشاهدين.

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يُذكر أن البرنامج يُعرَض أسبوعياً في موعده المعتاد ليل الجمعة عند التاسعة مساءً وسيستمر عرضه لأشهر.