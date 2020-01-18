شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال طبيب وابن ماجدة زكى فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب إسلام جمال دور طبيب يدعى "حسن"، وهو ابن ماجدة زكى، وذلك خلال أحداث مسسلسل "قوت القلوب"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، حيث يتورط فى العديد من المشاكل بسبب طيبة والدته، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي كوميدي يناقش العديد من القضايا التى نتعرض لها فى مجتمعنا بطريقة بسيطة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب" شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.

وتظهر الفنانة ماجدة زكى في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور في إطار كوميدي.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر فبراير المقبل، وهو من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

ومن ناحية اخرى يشارك اسلام جمال فى مسلسل "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسنى فى أولى بطولاته المطلقة، الدرامية، من إنتاج سينرجى والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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كما يشارك فى موسم السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "الإختيار" للنجم أمير كرارة، وأحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى ".