شكرا لقرائتكم خبر عن على غزلان لمنة عرفة: أفضل شىء حدث لى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء حول ارتباط الفنانة الشابة منة عرفة لليوتيوبر الشهير علي غزلان، وذلك بعد ظهورهما فى أكثر من مناسبة سويا خلال الفترة الأخيرة، حيث نشر غزلان على صفحة الانستجرام الخاصة به صورة تجمعه بمنة، وعلق قائلاً: "أفضل شىء حدث لى على الإطلاق" الأمر الذى اعتقده البعض أنهما مخطوبين ولم يذكر أى شىء عن ارتباطهما.

وتشارك الفنانة منة عرفة فى بطولة فيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

من ناحية أخرى انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد على رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما كضيفى شرف فى الفيلم، وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن منة عرقة يعرض لها هذه الفترة مسلسل "بحر"، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ماجد المصرى، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.