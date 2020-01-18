شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد تعرضها لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل والدة الفنان حسام داغر بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها مؤخرا لازمة صحية حيث كانت تعاني من مرض القلب.

وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.

كان الفنان حسام داغر ينتظر استئناف تصوير مسلسل "ملاك" والذى توقف منذ عدة أسابيع، حيث يشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

يجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدورأحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غيرمقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

يذكرأن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".