شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلاد ابنها بحضور حميدة وإلهام ونيللى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ليلى علوى، بعيد ميلاد نجلها خالد وسط كوكبة من نجوم الفن، من ضمنهم الفنانة إلهام شاهين ومحمود حميدة وهانى رمزى ونيللى وهند صبرى ونشرت فيديوهات عبر ستورى حسابها على انستجرام وظهرت ليلى علوى فى مقطع الفيديو وهى تطفئ شموع التورتة وبجوارها ابنها خالد، ورددت أغنية::"يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد".





وجهت الفنانة إلهام شاهين تهنئة للفنانة ليلى علوى، عبر انستجرام وعلقت قائلة :"كل سنه و حبيبة قلبي ليلى علوى و أبنها خالد طيبين .ويارب سنه حلوة عليهم فيها فرح و هنا و سعادة و نجاح .. بحبكم و بتمنى لكم كل الخير".

ليلى علوى، احتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلادها، والذى يوافق 4 يناير حيث حرصت على توجيه رسالة شكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، وسط عدد من أصدقائها والعائلة، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال الذى حرص على تنظيمه ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايماً مع بعض".

Advertisements

وفى سياق مختلف، كرمت جامعة عين شمس من قبل النجمة ليلى علوي عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهى تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.