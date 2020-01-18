شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثاني مرة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها مع أبنائها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أغاني "سنة حلوة يا جميل"، احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلاده للمرة الثانية، بصحبه أبناءها، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، من الاحتفال الذي اقتصر على عدد قصير من أصدقاء ابناءها سيف وياسمين.

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وظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز في مقطع الفيديو وابناءها يقومون بترديد أغنية "سنة حلوة يا جميل، ويلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد"، ويظهر تورتة كبيرة مكتوب عليها "ماما".

واحتفلت عبد العزيز، أمس، بعيد ميلادها وسط عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجم أحمد السقا كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وخالد الصاوى وحلا شيحة ونجلاء بدر، والشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش.

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وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث، والفنان كريم فهمى والفنانة سوسن بدر للمسلسل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.



تورتة عيد الميلاد

وفى نفس السياق انتهى المؤلف عمرو محمود ياسين من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، ويواصل حاليًا كتابة الحلقات المتبقية ليسلم أول 10 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة، وتظهر ياسمين عبد العزيز فى المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعى رومانسى يخص المرأة لتقديمه فى الدراما.