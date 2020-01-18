شكرا لقرائتكم خبر عن اسخر من نفسك قبل ما حد يسخر منك.. حمادة هلال يصنع "تريند خاص" عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفنان حمادة هلال، في صناعة تريند خاص به، عبر حسابه الشخصي بتويتر الذي تم تدشينه مؤخرا، ووجه الانظار له، بعد استخدامه إفيهات على غرار أغنيته الشهيرة "أشرب شاي"، التي تربعت على عرش الكوميكس بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لفترة طويلة.

وأصبح هلال يمتلك أفيهات خاصة به، بعد استخدامه تريند الكوميكس لصالحه، ونجح في جذب أكثر من 50 ألف متابع له عبر تويتر، خلال فترة قصيرة.

ورفع المطرب حمادة هلال شعار "أسخر من نفسك قبل ما حد يسخر منك"، وينشر من حين لآخر مقاطع فيديو ساخرة وتغريدات، وكان آخرهم الفيديو الذي نشره من داخل صالة الجيم اثناء تمرينه، ويسأله احد الحاضرين "بتلعب ايه؟"، ويرد قائلاً "بلعب باي"، ويردد الثنائي نفس الحوار أكثر من مرة على نفس نمط اغنية "أشرب شاي"، ليصنع أفيه يحظى من خلاله علي أكثر من 1400 مشاركة خلال ساعات قليلة عبر تويتر.

ومن ضمن التغريدات نشرها هلال مؤخراً، وأثارت الجدل هي تغريدة كتب فيها قائلاً " الناس اللي مستغربة تويتاتي علي تويتر الفترة دي احب بس اقولهم ان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة"، وفي تغريدة آخر كتب " اصعب احساس لما بقعد في مكان والراجل يسآلني تشرب ايه"، كما يشارك هلال جمهوره العديد من الفيديوهات الساخرة بصحبه أحمد مختار "شيكو".

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طرح الفنان حمادة هلال أحدث كليباته الغنائية تحت عنوان "أووه لا لا"، وتم تصويره بالكامل علي طريقة الأنيميشن، حيث ظهر فيه حمادة هلال بشخصية كرتونية مثلما حدث مع بقية الشخصيات خلال أحداث الكليب، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها حمادة هلال بهذا الشكل، وقد طرح الفنان حمادة هلال جزء من الأغنية مؤخراً عبر حسابه علي موقع انستجرام شوق به جمهوره للأغنية، وأشار إلي أن لينك الفيديو بالكامل علي قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، والذي طرح عليها الأغنية كاملة.

وبذلك تكون الأغنية هي أول أغنياته في عام 2020، وذلك بعدما شهد العام الماضي 2019 طرحه أكثر من أغنية ناجحة أبرزها أغنية "اشرب شاى" و"الناس الحلوة" وغيرها من الأغاني، كل ذلك بجانب مشاركته في سباق دراما رمضان الماضي العام الماضي أيضاً من خلال مسلسل "ابن اصول" الذي لعب بطولته وشاركه فيه سوزان نجم الدين، ايتن عامر، رانيا منصور، احمد حلاوة، محمد نجاتي، كريم ابو زيد، وفاء سالم في عمل درامي من انتاج شركة سينرجي وتأليف احمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.

جدير بالذكر أن حمادة هلال كان قد شوق جمهوره ومتابعيه في أكثر من مناسبة عبر السوشيال ميديا خلال العام الماضي حين نوه إلي اقتراب طرح الكليب قبل أن يتخذ قراره بتأجيل طرحه بالتزامن مع بداية العام الجاري 2020 لتكون الأغنية هي الأولي له خلاله، وذلك بعدما احتفل بصحبة أسرته في باريس ببدء العام الجديد قبل عودته مؤخراً.