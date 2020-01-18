شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصة حب ثلاث سنوات.. انفصال ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة حب دامت لأكثر من ثلاثة سنوات، منذ رؤيتها معاً لأول مرة في عام 2017، وفي الكثير من المناسبات العامة والعطلات الرسمية، وهما في أوضاع عشاق ومنسجمين معاً، انفصلت النجمة العالمية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل.

ووفقاً لصحيفة "ويكلي ويك"، فأن المغنية العالمية صاحبة الـ 31 عاماً، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة، وعادت مرة آخري سيدة عازبة، بعد ان اقتربت من الزواج رسمياً بحسب تصريحاتها السابقة بتخططيها لإتمام مراسم الزفاف.

وأكدت الصحيفة في تقريرها وفقاً لمصار مقربة من الثنائي، أنهما قررا الانفصال بشكل مفاجئ، بدون ذكر ان أسباب او خلافات بينهما، وأن النجمة العالمية تعيش فترة سعيدة من حياتها بالرغم من الانفصال الذي لم يؤثر عليها بالسلب.



الملياردير السعودى حسن جميل وريهانا

ووفقاً لتصريحات سابقة لنجمة الهيب الهوب العالمية، اذا كانت ستتزوج، قالت "الله وحده يعلم ذلك، نحن نخطط لذلك، ولا أفكر في أشياء من هذا القبيل".

لم تكن ريهانا هي السيدة الاولي في حياة الملياردير السعودي البالغ من العمر 31 عاماً، فتزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار، البالغة من العمر 37 عاماً، وانفصلوا عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة "عبداللطيف جميل"، المسئولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.

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الملياردير السعودى حسن جميل

وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجار بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة آخري عام 2013، قبل ان تنفصل بعدها بعدة أشهر.

تمتلك نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فأرتبط أسمها مسبقاً بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.



ريهانا مع المطرب دريك

وتنتظر ريهانا الشهر الجاري، طرح مجموعتها الجديدة من Valentine's Day Savage x Fenty، ضمن خطوط انتاجها الشهيرة.