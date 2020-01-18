كاميلا كابيلو وروزاليا تشاركان فى حفل جوائز Grammy لعام 2020

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وأعلن القائمون على الحفل أن النجمة العالمية روزاليا ايضا ستقدم إحدى الاستعراضات ضمن فقرات حفل الـ Grammy و الذي ينتظره الملايين من حول العالم .
ويشارك بالحفل عدد كبير من النجوم الذين سيقدموا بتقديم استعراضات غنائية مميزة ، ومن ابرزهم إريانا جراند و بليك شيلتون و جوين ستيفانى ، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام .
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ستقوم بتقديم الحفل النجمة العالمية اليشيا كيز ، و يذاع الحفل علي الهواء مباشرة علي قناة CBS .
يذكر أن النجمة العالمية كاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 عاما) حققت انجاز جديد والتى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، فقد حصل ألبومها الغنائي الجديد " Romance " والذ ضم 14 أغنية على " certified Gold " و ذلك بعد ما يزيد عن شهر من إطلاق الألبوم.
و كانت كاميلا كابيلو قد اطلقت البوم Romance " " في 6 ديسمبر 2019 وقد باع أكثر من 600000 وحدة مكافأة منذ ذلك الحين ، وحسب موقع " جاست جيرد " أن للوصول إلى " certified Gold " من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) ، يجب أن يحقق الألبوم على أكثر من 500000 وحدة من وحدات الألبوم ، و اشار الموقع أن " وحدة مكافئة " الواحدة تساوي " بيع ألبوم واحد ، أو 10 مقطوعات مباعة من ألبوم ، أو فيديو عند الطلب من ألبوم ، " وذلك وفقا لشركة " Billboard ".
كاميلا كابيلو ستغني في حفل الجرامي
روزاليا
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