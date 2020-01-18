شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو وروزاليا تشاركان فى حفل جوائز Grammy لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت مفاجآت حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 مستمرة حيث كشف القائمون علي الحفل عن المزيد من أسماء النجوم المقرر مشاركتهم بالحفل، ودخلت بقائمة النجوم المنضمين للمشاركة بالحفل، النجمة العالمية كاميلا كابيلو الذي أصبح تواجدها بأي حفل ضخم بمثابة ضرورة كونها تبهر الحضور باستعراضاتها الغنائية التي يتفاعل معها الحضور عادة .

وأعلن القائمون على الحفل أن النجمة العالمية روزاليا ايضا ستقدم إحدى الاستعراضات ضمن فقرات حفل الـ Grammy و الذي ينتظره الملايين من حول العالم .

ويشارك بالحفل عدد كبير من النجوم الذين سيقدموا بتقديم استعراضات غنائية مميزة ، ومن ابرزهم إريانا جراند و بليك شيلتون و جوين ستيفانى ، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام .

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ستقوم بتقديم الحفل النجمة العالمية اليشيا كيز ، و يذاع الحفل علي الهواء مباشرة علي قناة CBS .

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يذكر أن النجمة العالمية كاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 عاما) حققت انجاز جديد والتى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، فقد حصل ألبومها الغنائي الجديد " Romance " والذ ضم 14 أغنية على " certified Gold " و ذلك بعد ما يزيد عن شهر من إطلاق الألبوم.

و كانت كاميلا كابيلو قد اطلقت البوم Romance " " في 6 ديسمبر 2019 وقد باع أكثر من 600000 وحدة مكافأة منذ ذلك الحين ، وحسب موقع " جاست جيرد " أن للوصول إلى " certified Gold " من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) ، يجب أن يحقق الألبوم على أكثر من 500000 وحدة من وحدات الألبوم ، و اشار الموقع أن " وحدة مكافئة " الواحدة تساوي " بيع ألبوم واحد ، أو 10 مقطوعات مباعة من ألبوم ، أو فيديو عند الطلب من ألبوم ، " وذلك وفقا لشركة " Billboard ".