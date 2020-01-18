صور| للمرة الثانية.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها رفقة أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الاحتفال بعيد ميلادها الـ40، رفقة أبنائها، أمس، وهو الاحتفال الثاني.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها بموقع "إنستجرام" من الاحتفال بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر حفل العيد الميلاد أصدقاء وصديقات أبنائها، وغنوا لها: "happy birth day to mamy".

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يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفلت أول أمس بعيد ميلادها الـ40، إذ ولدت في 16 يناير 1980.

وحضر حفل العيد ميلاد عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو يوسف وزوجته كندا علوش، محمد إمام، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، علا رشدي، أحمد العوضي، حلا شيحة.

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضان المقبل 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.