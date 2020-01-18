صور| حسين فهمي ونيللي كريم وإلهام شاهين يحتفلون بعيد ميلاد ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة ليلى علوي الـ58، ونشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر حفل العيد ميلاد مجموعة من أصدقاء ليلى المقربين، منهم نيللي كريم، والفنانة هندي صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنان محمود حميدة، والفنان هاني رمزي، والفنان حسين فهمي، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصور: " كل سنة وحبيبة قلبى ليلى علوى وابنها خالد طيبين، ويارب سنة حلوة عليهم فيها فرح وهنا وسعادة ونجاح ، بحبكم وبتمنالكم كل الخير".

يذكر أن النجمة ليلى علوي من مواليد 4 يناير 1962.