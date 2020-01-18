ياسمين صبري في "الجيم" وإطلالة غادة عبدالرازق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من داخل "الجيم".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية من إحدى الدول الأوروبية.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة له من داخل "الطائرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جمعة مباركة".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تأكل تفاح.

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقرأ من أمام أحد الشواطئ، وعلقت: "الجمعة".

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ومكياج هادئ.

غادة عبدالرازق

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ أبرز جمالها.

علا رشدي

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة تجمعها بنجلها، أثناء ممارستهما لعبة اليوجا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا ودوزي قاعدين بنعمل تأمل".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم في دبي.

إبتسام تسكت

نشرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من داخل أحد الفنادق.