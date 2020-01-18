صور وفيديو| إيمان العاصي تهنئ ابنتها بعيد ميلادها: "أحن إنسانة عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إيمان العاصي ابنتها ريتاج، بعيد ميلادها التاسع، الموافق 18 يناير الجاري.

ونشرت العاصي صورًا ومقطع فيديو تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " النهاردة بعد الساعه ١٢ باليل بنتي هتكمل ٩ سنين أحلي ٩ سنين في عمري مش فاكرة حياتي قبلها كانت عاملة إزاي هي الحاجة الوحيدة الحقيقة في حياتي أختي وبنتي وصاحبتي وأمي أحن إنسانة عليا، كل سنة وإنتي طيبة يا عمري بحبك يا أحلي حاجه في حياتي".

"ريتاج" هي الابنة الوحيدة للفنانة إيمان العاصي، من زوجها السابق رجل الأعمال نبيل زانوسي.

يعرض للفنانة إيمان العاصي حاليا مسلسل "بخط الإيد"، والمسلسل من بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين