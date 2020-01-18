نانسي عجرم تنشر أول صورة مع ابنتيها منذ حادث الفيلا.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة أول صورة لها مع ابنتيها "ميلا وإيلا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك في أول ظهور لهما منذ حادث القتل الذي جرى بالفيلا.

وظهرت نانسي في الصورة وهي تحتضن بناتها، وعلقت: "إنتو الدني وبروحنا منحميكن".

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يذكر أن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، شهدت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن أكدت أسرة القتيل أنه كان يعمل لدى الأسرة، وذلك في الوقت الذي نفت فيه نانسي عجرم هذا الكلام.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 16 رصاصة من "مسدس" زوج نانسي، وأفرج القضاء اللبناني عن الدكتور فادي بضمان محل إقامته مع منعه من السفر خارج البلاد.

ومن ناحية آخرى تشارك نانسي عجرم في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي بدأ عرض أولى حلقاته السبت 4 يناير، وتضم لجنة التحكيم الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.