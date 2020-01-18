عايدة رياض: "أنا بتكسف وخجولة"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​عايدة رياض​ انها انسانة عفوية وطبيعية وخجولة وصادفت في حياتها الظلم، قائلة في برنامج "تحيا الستات" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب: "أنا بتكسف وخجولة جدا، أما ابتديت أمثل مسرح كان المخرج هيمشيني لأن صوتي واطي، وبدأت اتمرن عشان أعلي صوتي، وفعلا المسرح غيّر حاجات كتير فيا".

وتابعت عايدة انها تتمتع بشخصية مكافحة وطيبة، متحدثة ايضا عن فترة مرضها قائلة: "لما تعبت وعييت ربنا وقف معايا لأنه بيحبني لأني ما اذيتش حد".

الجدير ذكره ان عايدة رياض تحظى بشعبية كبيرة في مصر.

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