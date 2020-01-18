نانسي عجرم لابنتيها: "بروحنا منحميكن"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على الجمهور بصورة محببة لها مع ابنتيها ميلا وإيلا والتي تعدّ الأولى لها بعد الحادثة التي حصلت في بيتها مؤخرا.

وظهرت نانسي في الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغمض عينيها الى جانب ابنتيها، معبّرة عن حبها الكبير لهما مشيرة الى انها وزوجها سيحموهما دائما.

وعلّقت نانسي على الصورة قائلة: "انتو الدني... وبروحنا منحميكن".

الجدير ذكره ان وسائل الاعلام ضجّت مؤخرا بخبر اقدام زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم على قتل لص من الجنسية السورية دخل في الليل الى منزلهما مطالبا اياه بالمال والمجوهرات.

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