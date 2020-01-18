راغب علامة يشنّ هجومه على الطبقة السياسية : "تمثيلية لا أخلاقية"

ميرنا وليد - بيروت - شنّ الفنان اللبناني ​راغب علامة​ هجومه على الطبقة السياسية الحالية التي تسعى إلى تأليف حكومة جديدة تنهض بالوضع الإقتصادي المتردي في لبنان.

وخرج راغب علامة عن صمته وعلّق عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: " أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها لا تزال تضحك على الناس ضاربة بعرض الحائط الوضع الإقتصادي والمعيشي! يعني لا حكومة ولا بطيخ! وكل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية! ولو تألفت فسيعود اليها كل من أوصل لبنان الى حالة إنهيار غير مسبوق في تاريخ الجمهورية! لكن بوجوه مختلفة".

الجدير ذكره أنه لاطالما تميّز راغب علامة بتصاريحه الجريئة ضدّ الحكومة اللبنانية والإضاءة على الأوضاع الإقتصادية السيئة.

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