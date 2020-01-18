سعد رمضان يثير الجدل بجاكيت كبيرة الحجم في إيطاليا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يستمتع الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ بجولته السياحية على أبرز البلدان الأوروبية حيث يجد الوقت الكافي للإسترخاء والتمتع بجمال المناظر هناك.

ويشارك متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بأجمل اللحظات التي يعيشها هناك بالإضافة الى إطلالاته في باريس وإيطاليا وميلان. ونشر سعد رمضان صورة له في شوارع إيطاليا بمعطف كبير الحجم وعلّق عليه ممازحاً أنه كبيراً عليه بعض الشيئ. قائلاً: " كبير الجاكيت؟ ولا انا غلطان؟".

وكان لافتاً تعليق الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ على الصورة قائلة: "البسه أنت ووسام"، يذكر أن وسام المولى هو مدير أعمال رمضان الفنية.

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