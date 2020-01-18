كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم علي لـ"الخليج 365 الفني": استمتعت بتجربتي في "الأبواب المغلقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان الشاب باسم علي، عن تجربته في برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يقدمه الإعلامي جورج قرداحي.

وقال باسم علي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني": استمتعت جدًا بتجربتي في برنامج "الابواب المغلقة"، خاصةً أن الشخصية جديدة علي، والمرة الأولى في عملي مع المخرج رامي رزق الله، وكان لدي رغبة منذ زمن أن أعمل معه، وأراد الله ذلك بالفعل.

وعن لقائه بالإعلامي جورج قرداحي: "قابلته مرة واحدة فقط ولم نتحدث بسبب ضغط العمل".

وترشيحه لهذا الدور قال باسم علي: "ترشيحي من مكتب كاستينج اسم المكتب داير، لصاحبه خالد نجم، اترشحت من خلاله للمخرج".

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وفي سياق متصل قدم الفنان الشاب باسم علي، في حلقة من برنامج الأبواب المغلقة، شخصية "فريد" وهو مُعلم في مدرسة للصم والبكم، وأيضًا سائق "توكتوك" يشارك فيه هو وشقيقه لمساندته في تكاليف الزواج، حتى يقع في شخص غير مسئول ويتعرض للقتل وسرقة التوكتوك.

برنامج الأبواب المغلقة تقديم الإعلامي جورج قرداحي، ويذاع فى الحادية عشرة مساء السبت على ON E، يتناول البرنامج فى هذا الموسم قضايا شائكة سواء إنسانيًا أو اجتماعيًا.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان الشاب باسم علي، شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها هربانة منها، ونوس، سابع جار، الجماعة، وعدد كبير من الإعلانات.

