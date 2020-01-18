إلهام الفضالة بإطلالة مختلفة لن تعرفوها من النظرة الأولى.. ملامحها تغيرت تماماً

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 12:56 صباحاً - فاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها بالظهور في مقطع مصور بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفونها. وسمع في المقطع صوت الفنانة هيا الشعيبي وهي تعرب عن استيائها بسبب دفع زميلتها لها إلى الانتظار.

وبررت الأخيرة ذلك بالقول إن زوجها هو من منعها من الذهاب إلى المكان الذي تقصدانه. وخطفت إلهام الأنظار بالتغيير الكبير الذي طرأ على شكلها حيث أشار الكثيرون إلى أنهم لم يعرفوها من النظرة الأولى.

ويشار إلى أنها جذبت الانتباه في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع آخر كشفت فيه التغيير الذي طرأ على ملامحها بعد خضوعها لعملية شد اللغلوغ وأثنت على موهبة طبيبة التجميل.

ويذكر أنها حققت مؤخراً أكثر من 550 ألف إعجاب بسبب تعليق نشرته على صورة جمعتها وابنتها الصغرى حيث كتبت: “عائلتي، هي جنة الدنيا وزينتها، بناتي الحلوات عسى ربي يحفظكم ويكبر بختكم ويبلغني فيكم في أعلى المراتب يا رب”.