نانسي عجرم في صورة مع بناتها: “بروحنا منحميكن”

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 12:56 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها مع ابنتيها هي الاولى لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة السطو على منزلها اتهام زوجها الدكتور فادى الهاشم، فى قضية قتل الشاب السورى.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة نائمة وهي تحتضن احدى ابنتيها فيما كانت الاخرى نائمة على كتفها وعلقت كاتبة “انتو الدني… وبروحنا منحميكن”.