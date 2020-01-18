نجم هوليوود تشانينج تاتوم: اهتمام الناس بحياتي الشخصية يقلقني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نجم هوليوود تشانينج تاتوم إن اهتمام الرأي العام بحياته الخاصة يثير القلق.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن انتهاء العلاقة بين تاتوم والمغنية البريطانية جيسي جاي، ودخوله في علاقة جديدة، ولم يعلق تاتوم على هذه التقارير.

وأعرب النجم الأمريكي عن اندهاشه بالاهتمام بحياته وقال: "هل أرى أن من المثير للقلق أن يفكر الناس في حياتي الخاصة؟ نعم، هل أتفهم تماما رغبة أفراد في الفرار من حياتهم الخاصة وتفضيل الاهتمام بحياة آخرين؟ لا أعلم".

وتابع: "هذا جزء من طبيعة عملي، لكن مميزات عملي تفوق ذلك"، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذه الخبرات، وقال: "عليك أن تحتفظ بهدوئك وسط العاصفة، بصرف النظر عما يقوله الناس، لا ينبغي أن يتحكم ذلك في حياتك".

يذكر أن تاتوم قدم، الخميس، في برلين عرضه الراقص الجديد "ماجيك مايك"، المأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم. وقدم تاتوم هذا العرض من قبل في لندن ولاس فيجاس.