وفاة وريث مؤلف كتاب "سيد الخواتم"

أعلنت دار نشر "كليت كوتا" في ألمانيا وفاة كريستوفر تولكين، الابن الأصغر للكاتب الإنجليزي، جون رونالد رويل تولكين، مؤلف سلسلة "سيد الخواتم"، التي اشتهرت أيضا كأفلام سينمائية، والمالك لحقوق والده الفكرية عن عمر بلغ 95 عاما، في فرنسا.

وقدمت الدار كتب "حالة جونجولين" (2018) و"بيرين ولوثين" (2017) و"أولاد هورين" (2007) التي قام على تحقيقها ونشرها كريستوفر تولكين.

ووضع المؤلف وعالم اللغة البريطاني جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) سلسلة كتب خيالية عالمية أطلق عليها "الهوبيت" وتشبه كائنات مثل عقلة الإصبع، و"سيد الخواتم".

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وقام المخرج النيوزيلندي، بيتر جاكسون، بتصوير هذه القصص التي تنتمي إلى عالم خيالي هو الأرض الوسطى، وتكلفت أفلامها 6 مليارات دولار.

وقالت الدار إن كريستوفر تولكين وهب نفسه بعد وفاة أبيه عام 1973 لتحقيق ونشر أعماله غير المنشورة، وأضافت: "كريستوفر تولكين فتح بطبع (سلسلة سيلماريليون) التي صدرت في 1977، الباب أمام ملايين القراء والقارئات للعصر الجديد من الأرض الوسطى التي تمثل لب الأسطورة التي تقوم عليها السلسلة".

ولم يتمكن ابن تولكين من التعايش مع نجاحات أعمال والده، فقال في لقاء مع صحيفة "لوموند" الفرنسية بعد 40 عاما على وفاة الأب: "تولكين صار وحشا ابتلعته شعبيته، وتسبب الجانب التسويقي في أن يؤول التأثير الجمالي والفلسفي لإبداع تولكين إلى لا شيء".

وأكدت أيضا "جمعية تولكين" وفاة كريستوفر، وقال مديرها شاون جونر في بيان على الموقع الرسمي للجمعية: "ملايين البشر في جميع أرجاء العالم سيظلون ممتنين لكريستوفر صنيعه".