شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مساج وثلج.. مادونا مع صديقها أحلاملك في "البانيو" قبل زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية مادونا، جمهوره بمقطع فيديو جديد، لها مع صديقها أحلاملك، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ويظهر صدقها وهو يقوم بتدليكها بجهاز مساج، وسرعان ما تجلس داخل "البانيو" وسط الثلوج والمياه المثلجة.

ورصدت عدسات المصورين في منتصف الشهر الماضي، العلاقة العاطفية التى تعيشها المطربة العالمية مادونا صاحبة الـ 61 عاماً مع راقص فرقتها الاحتياطي صاحب الـ 26 عاماً، وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فأن المطربة العالمية ، شوهدت فى أوضاع عاطفية مع راقصها الاستعراضي أحلاملك وليامز فى منزل أبنتها لورديس ورجل غامض أخر، وظهرت مادونا في الصور التي التقطت لها من قبل المصورين، وهى فى أحضان راقصها فى شرفة فندقها الفاخر، وترتدى قميص أسود اللون قصير وبدون ميكاب، يشير الى عمق العلاقة التى وصل لها الثنائى فى التعايش مع بعضهم

وعلى سياق أخر، أكد والدى الراقص من فرقة المغنية العالمية مادونا، عن موافقتهما على زواج ابنهما الذى يدعى أحلامالك ويليامز، منها، بالرغم من فارق السن الذى وصل إلى 36 عام.

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وحرصت النجمة العالمية مادونا، على قضاء رحله عائلية مع أبنائها على إحدى الجزر الخاصة بالمالديف، وظهرت نجمة الروك فى الصور التى نشرتها عبر حسابها، وهى فى قمة تألقها وشبابها، بعد أن اصطحب معها صديقها أحلامالك ويليامز، وخمسة من أطفالها الستة، لورديس صاحب الـ 23 عامًا، والتوأمان استير وستيلى، وميرسى جيمس، وأبنها جى ريتشى، وديفيد باندا صاحب الـ 14 عامًا.

واقتربت النجمة العالمية من إتمام مراسم الزواج من صديقها أحلاملك ويليامز صاحب الـ 25 عامًا، بعد موافقة والديها على الزواج بالرغم من تواجد فارق سن كبير بينهما وصل لـ 36 عامًا، وفقًا لتصريحات أصدقائها المقربين للصحيفة الإنجليزية ميرور.