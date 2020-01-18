شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل الأزرق والعنكبوت وقرش البحر × صورة واحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم رامز جلال، صورة جديدة تجمعه مع النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب معلقاً، الفيل الأزرق والعنكبوت وقرش البحر ????????????، وسرعان ما حصدت الصورة على عشرات الالاف من الاعجابات والتعليقات من قبل المشاهير والجمهور.

ومن ضمن المشاهير الذين حرصوا على التعليق، الفنانة رانيا يوسف، والنجم أحمد السقا، الذين علقوا بأيموشن "قلب".

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وعلى سياق أخر انتهى النجم كريم عبدالعزيز من تصوير مشاهده فى أسوان ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والتى جمعته بكل من الفنان ماجد الكدوانى ودينا الشربينى ونسرين أمين وآخرين، حيث يجسد دورمقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

وكان قد شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم العنكبوت، على صفحته الرسمية بانستجرام، وكتب: "خلص الكلام"، وسرعان ما هنأه جمهوره على فيلمه الجديد، وكانت في مقدمة المهنئين الفنانة غادة عبد الرازق التي كتبت فى التعليقات: "ربنا يكرمك يا رب، حبيبي"، وأشاد الكثيرين من جمهور السقا باللوك الجديد الذي يظهر من خلاله في الفيلم الجديدالذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.