شكرا لقرائتكم خبر عن إنتى براحتك قولي لأه.. أحمد بسيوني يرد على أغنية "سالمونيلا" بـ"سندريلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية سالمونيلا للمطرب تميم يونس، قرر معد الفيديوهات الساخرة أحمد بسيوني الرد على الأغنية التى سيطرت على تريند السوشيال ميديا لأيام، بأغنية جديدة بعنوان "سندريلا". ونشر بسيوني، الذي يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، الأغنية الجديدة التي بلغت مدتها 1:50 عبر حسابه الشخصي منذ قليل، ليحظى بإعجاب الكثيرين من متابعيه، ونجح فى لفت الانتباه بسبب الشكل الساخر الذي ظهر عليه وهو يتراقص على ألحان أغنيته.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "أنا شوفتك مرة في حتة وطلبت لاتيه، هروحلك نفس الحتة لحد ما اقابلك فيه، مش همشي انا قبل ما اخد رقمك متكسفنيش، وان قولتي لأ ربنا هيسامحك، بكرة يجيلك أحسن مني وتديله قلبك، يقع في حلاوتك، دا مفيش شبهك، انتى سندريلا، إنتى براحتك تقولي لأه".

واستغل بسيوني حضور المطرب "محمود العسيلى" في أغنية سالمونيلا، وحرص على مشاركة أحد الشباب الذي يشبهه بشكل كبير في منتصف الكليب، وشاركه في الكليب "خالد جواد" وبهاء الدين مصطفي وأحمد عاصم وأحمد مجدي ومؤمن عاشور، والأغنية من كلمات أحمد بسيوني وهيثم حجر الذي ظهر أيضاً داخل الفيديو.

Advertisements









وعلى سياق متصل، وضعت إدارة "فيس بوك" تنويها عن أغنية "سالمونيلا"، لتميم يونس يفيد بأن هذه الأغنية قد تحمل محتوى "قاسى"، ولم يعد كليب الأغنية متاحا على "فيس بوك"، بمجرد المرور عليه، حيث وضعت إدارة فيس بوك جملة "This video may contain cruel or insensitive content"، ما يعنى أن إدارة فيس بوك، اعتبرت الأغنية تتضمن محتوى "مؤذى وقاسى".









وكان تميم يونس قد نشر الأغنية عبر حسابه على "فيس بوك"، في يوم 1 يناير الجارى، حيث سرعان ما وصلت إلى "الترند"، وظلت عدة أيام الأكثر تداولا وبحثا على "تويتر"، و"جوجل".