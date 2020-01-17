مواطنة ثرية في أبها تبحث عن زوج مسيار.. وخطابة تكشف مواصفاتها وعمرها

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 11:56 مساءً - كشفت خطابة عن بحث مواطنة أرملة ثرية عن زواج مسيار في أبها.

وقالت الخطابة أن سيدة أرملة حضرية عمرها ٤٠ سنة تبحث عن زواج ‏مسيار، في مدينة أبها ” بدون مهر “ لافتة إلى أنها يضاء هادئة جميلة”.

وأشارت الخطابة إلى أنها ورثت مجموعة شركات زوجها في الإنشاءات والمقاولات، وتريد ” رجلًا يقوم بتلبية رغباتها بالحلال في بيتها بدون شروط، بدون طلبات.