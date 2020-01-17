دنيا بطمة تنشر صورة مع طفلتها رداً على سلمى رشيد

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 11:56 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صورة جمعتها بإبنتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرتا فيها وهما تستلقيان بطريقة عفوية، وذلك رداً على زميلتها الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​، التي أثارت الجدل بتصريح لها مؤخراً، تعليقاً على القضية المتهمة فيها بطمة بإستفزاز والتشهير بالنجوم من خلال حساب “حمزة مون بيبي”، إذ قالت رشيد أنها حزينة بسبب إبتعاد بطمة عن إبنتها.

وجاء ردّ بطمة من خلال هذه الصورة لتأكد أنها مع إبنتها وقريبة منها دائماً حتى خلال النوم.

وكان وقع خلاف بين الفنانتين سابقاً على لقب “سفيرة القفطان المغربي”، حيث تم تتويج سلمى كسفيرة للقفطان المغربي خلال مهرجان “فن القفطان”.

كما سبق لبطمة أن حصلت على اللقب، لتشتعل الحرب بينهما، إذ هاجمت دنيا رشيد واتهمتها بسرقة اللقب منها، وأطلّت في لقاء تلفزيوني وصرّحت أن سلمى خضعت لعمليات تجميل.