فاتن حمامة.. سيدة القصر و"أبلة حكمت" صاحبة وجه القمر

مَنَح الله الممثلة المصرية فاتن حمامة (1913 - 2015) موهبة استثنائية استطاعت من خلالها عبر مشوارها الفني الطويل تقديم العديد من الشخصيات الصعبة بمصداقية شديدة، فجسَّدت الفتاة الرومانسية الحالمة وسيدة القصر والمشاغبة والفلاحة التي تآمرت عليها الأيام.

ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو/أيار 1931 في حي عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، أحبت التمثيل منذ صغر سنها، وساعدها والدها في بلوغ المجد سريعاً.

أرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم عندما قرأ إعلاناً في إحدى المجلات يطلب فيه الأخير طفلة صغيرة للمشاركة في فيلم "يوم سعيد" (إنتاج 1940) بطولة الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب (1902 - 1991).

وعندما رآها المخرج محمد كريم (1896 - 1972) أعجب بها ورشَّحها للدور وتعاقد معها على فيلمين بعد ذلك هما "رصاصة في القلب" (1944) و"دنيا" (1946).





نجحت فاتن في لفت الأنظار، وتحمَّس لها أيضاً الفنان الكبير يوسف وهبي (1898 - 1982) ودفعها للمشاركة في فيلم "ملاك الرحمة".

شكَّل هذا العمل البديع نقلة في مشوارها الفني وقفزت إلى منطقة جديدة، إذ راهن عليها المنتجون والمخرجون في تقديم أعمال الميلودراما لتجد نفسها بطلة لأفلام ذات موضوعات اجتماعية شائكة مثل "اليتيمتين، كرسي الاعتراف، ست البيت" (إنتاج 1949).

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وشهدت فترة الخمسينيات توهّج الفنانة التي لُقِّبت بـ"سيدة القصر"، ففي تلك الفترة قدَّمت مجموعة من الأفلام الرائعة التي شكَّلت جزءاً مهماً في مسيرتها الفنية ومنها "الأستاذة فاطمة" (1952)، و"صراع في الوادي" (1954)، و"دعاء الكروان" (1959).

وحرصت على تقديم روايات أدبيّة على شاشة السينما لأنها من وجهة نظرها تحمل عمقاً وواقعية، لذا قدَّمت "لا تطفئ الشمس" (1961) عن رواية لإحسان عبدالقدوس و"نهر الحب" (1960) تأليف يوسف إدريس، كما قدَّمت أفلاماً تحمل الصبغة السياسية مثل "الباب المفتوح" و"لا وقت للحب" (1963).

واستطاعت سيدة الشاشة العربية أن تحافظ على مستواها ونجوميتها في كل مراحلها العمرية، إذ كانت حريصة على تقديم أعمال فنية قريبة من الناس وتمس مشاكلهم الحياتية، لذا حققت نجاحاً كبيراً في أفلام "إمبراطورية ميم" (1972)، و"أريد حلاً" (1975) و"ليلة القبض على فاطمة" (1985).





فضَّلت فاتن حمامة بعد هذا الفيلم الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب تغير المناخ وظهور موجة سينما المقاولات، لكنها لم تستطع أن تعتزل الفن وأحدثت ضجة كبيرة عندما عادت عام 1991 بمسلسل يحمل عنوان "ضمير أبلة حكمت"، ثم قدَّمت عبر شاشة السينما فيلم "أرض الأحلام" (1993) أمام يحيى الفخراني، واختتمت حياتها الفنية بمسلسل "وجه القمر" (2000).

تزوَّجت الفنانة فاتن حمامة 3 مرات من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، وأنجبت منه بنتاً وحيدة وانفصلت عنه عام 1954، ثم تزوَّجت من الفنان العالمي عمر الشريف 1955 وأنجبت ابنها طارق وحدث الانفصال بسبب سفر عمر الشريف الدائم، لتتزوج في 1975 من الدكتور محمد عبدالوهاب الذي وصفته في أحاديثها بالرجل الراقي.

حصلت سيدة الشاشة العربية على العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني ومنها شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1999، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، وميدالية الشرف من الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والجائزة الأولى للمرأة العربية 2001، ووسام المرأة العربية من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2015 رحلت سيدة القصر عن عمر يناهز 83 عاماً، إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركة خلفها 94 فيلماً ومسلسلين وميراثاً كبيراً من الحب والتقدير.



