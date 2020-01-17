محمد حماقي يفوز بجائزة نجم عام 2019 في المغرب

فاز النجم محمد حماقي، بجائزتين نجم 2019 وسفير الإنسانية، وذلك ضمن مهرجان كبير بالمغرب.
ونشر "حماقي" صور له اثناء التكريم عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق عليه قائلا:"شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولي على جائزة نجم عام ٢٠١٩ وسفير الإنسانية".
ويشار ان اخر اعمال محمد حماقي كليب بعنوان "راسمك في خيالي" والذي يقترب من 10 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب".
"راسمك في خيالي"، من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، والكليب من ألبوم كل يوم من ده.
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