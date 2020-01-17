منة شلبي تعلن بدء عرض "كل أسبوع يوم جمعة"

اعلنت النجمة منة شلبي عن بدء عرض مسلسلها الجديد "كل أسبوع يوم جمعة"، وذلك عبر حسابها علي موقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت "شلبي" الاعلان الرسمي للمسلسل، وعلقت عليها قائلة:"يااارب في كل اسبوع يوم جمعة يعرض حاليا علي شاهد".

ويشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وقام بالمعالجة الدرامية إياد إبراهيم، وتدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي على مدار 10 حلقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال منة شلبي هو فيلم "خيال مأتة"، بطولة كل من: أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وحسني حسن، وبيومي فؤاد، وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخرج خالد مرعي.

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