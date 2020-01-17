أحمد أبو هشيمة في فيديو خادش ويهين الفنانات

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي باسم رجل الأعمال المصري طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحمد أبو هشيمة هلى خلفية انتشار مقطع مصور له تبادل فيه أحاديث خادشة للحياء مع احدى الفتيات.

ورداً على سؤال طرحته الأخيرة عن الفنانة التي تعجبه أجاب: "كلهم مروا" في إشارة إلى أن علاقة جمعته وإياهن.

وعن سبب عدم استمرار تلك العلاقات قال: "دول وحشين" أي سيئات. وأحدث انتشار الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين فيما أشير في وقت لاحق إلى أن عصابة قامت بتسريبه من أجل ابتزاز أبو هشيمة.

وفي هذا الصدد تم نشر صور لامرأة ورجلين قيل إنهما أفراد تلك العصابة. وفي وقت لاحق تحولت الأنظار في اتجاه الفنانة هيفاء وهبي التي لفتت الانتباه بمقولة نشرتها على حسابها على موقع "تويتر" وجاء فيها: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم والشامت بما شمت والمسيء بما أساء. لا تحزن وريك أعدل العادلين". واعتبر الكثير من المتابعين ذلك تعليقاً على قضية ما عرف باسم "فضيحة أبو هشيمة".

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