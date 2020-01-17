أصالة تنشر صورة من استعدادات حفلها بالقرية العالمية في دبى

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام. وكانت الصورة من استعدادات لحفلها بالمسرح الرئيسي بالقرية العالمية بدبى. وعلقت أصالة على الصورة قائلة: بعد قليل ألقاكم بالحفل. وتستضيف القرية العالمية حفل النجمة العربية أصالة نصري، اليوم الجمعة في التاسعة مساءً. Advertisements قد يهمك أيضا: أصالة تحصد 4.5 مليون مشاهدة بـ "شامخ" عبر موقع "يوتيوب" أصالة تكشف سر فقدانها الوزن في أحدث ظهور

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