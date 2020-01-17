الموت يفجع مطرب "ملطشة القلوب"

القاهرة – لايف ستايل
أعلن المطرب مصطفى شوقي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وفاة عمته، فكتب منشوراً قال فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أحلام نعمان أبو شنيف، والعزاء بمدينة منفلوط، أسيوط، إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل شيء".
وكان مصطفى شوقي حقق شهرة واسعة بأغنيته "ملطشة القلوب"، التي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة، وتصدرت قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في أسابيع قليلة.
وقال شوقي في تصريحات صحافية سابقة إنه عانى كثيرًا قبل أن يحقق النجاح الكبير بأغنية "ملطشة القلوب"، مشيرا إلى أن كلماته مختلفة ومصرية للغاية، متمنيا أن يكون في مشواره محطات كثيرة ناجحة مثلها.
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