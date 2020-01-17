نحافة وفاء عامر تؤثر على ملامح وجهها

سلطت بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" الأضواء على الفنانة المصرية وفاء عامر بعد نشر صورة لها لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت وفاء فيها مرتدية سروالاً ضيقاً أظهر خسارتها للوزن. إلا أن أكثر ما ركزت عليه التعليقات هي ملامح وجهها حيث أشار عدد من الناشطين إلى أن النحافة أدت إلى ظهور علامات التقدم في السن على وجهها.

ودعاها هؤلاء إلى العناية ببشرتها من أجل استعادة نضارتها وشبابها. ويشار إلى أن ابن الفنانة أثار الجدل في وقت سابق بسبب نشره فيديو على حسابه الخاص على التطبيق ظهر فيه عارياً وهو يرقص.

وأثار هذا غضب الكثير من متابعيه وأبرزهم خالته الفنانة أيتن عامر التي علقت: "هي الناس عاملة لايك على إيه؟". وعلى الإثر سارع الشاب إلى حذف المقطع.

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