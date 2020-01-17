الأب بطرس دانيال ينعي "الأم الحنون" نادية رفيق

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""الخليج 365"" من بيروت: نعى رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الأب بطرس دانيال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة المصرية نادية رفيق التي اشتهرت بدور الأم الحنون في غالبية أدوارها. وعلق كاتباً: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين". وطلب لها الدعاء باعتبارها الفنانة المحترمة مقدماً التعازي لذويها ومحبيها". علماً أنه كشف موعد العزاء الذي بدأ مساء اليوم داخل كنيسة السريان الكاثوليك بجوار نادي الغابة في مصر الجديدة حيث شيعت صباح اليوم.



وكان فضيل كوردي، ابن الفنانة الراحلة قد، أعلن وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عن عمر ناهز 84 عاماً. وكتب: "أتمّت أمي.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".

يشار إلى أن الفنانة الراحلة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "توت توت"، "أنا وانت وبابا في المشمش"، "ليالي الحلمية"، و"أولاد آدم"، و"أهل القمة"، و"حتى لا يختنق الحب"، و"أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال العالقة بذاكرة السينما. فيما يُعتبر مسلسل "باب الخلق" الذي ظهرت فيه بمشاهد محدودة آخر أعمالها منذ العام 2012.

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نبذة عن حياتها

دخلت المجال الفني قبل بلوغها سن الثامنة في العام 1934، عن طريق الإذاعة الأهلية. فقد كانت مشهورة وسط أصدقائها بأنها شقية وتحب الغناء والرقص، فاكتشف أحدهم موهبتها واستعدادها للتمثيل، واصطحهبا للعمل ببرنامج في الإذاعة حيث غنّت "شوفوا النونو نادية.. حلوة وشاطرة وهادية".

ولقد عملت الراحلة في الإذاعة برفقة زوزو نبيل ورفيعة الشال وروحية خالد. وكتبت أول مسلسل وهي في الرابعة عشر من عمرها، وقالت عن ذلك: "قديما كان مؤلف العمل مسؤولاً عن اختيار الممثلين والمخرج والموسيقى، وكان الأجر 3 جنيهات، ووقتها كان أنور وجدي كذلك يكتب للإذاعة، وفي إحدى المرات سمعته يقول: "بقى البت المفعوصة دي تاخد أجر زيي"!

كانت تخشى من التمثيل والعمل في التليفزيون، لأنها ترفض القبلات والملابس العارية. فقررت العمل بدور الأم حتى مع ممثلين قريبين من عمرها بينهم محسن سرحان في المسلسل الإذاعي "سمارة"، فكانت أم معظم الممثلين في مصر_ بحسب تعبيرها في أحد حواراتها الذي ذكرت فيه أن رئيس الدراما يوسف الحطاب قال لها عن تقديم دور الأم لمن هم في مثل عمرها: "صوتك فيه حنية الأمومة". وهي الجملة التي بقيت عالقة في بالها.