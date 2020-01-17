شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..سيد بدرية ينشر كواليس فيلم "Vanguard"مع جاكى شان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان سيد بدرية كواليس من فيلمه الأخير "Vanguard" الذي شارك فيه النجم العالمي جاكي شان والذي يتناول موضوع كيفية القضاء علي الإرهاب في العالم، والفيلم يعد أضخم انتاج عالمي في الوقت الحالي وتم تصويره في عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبي والصين والهند .

ويقدم بدرية شخصية عربي يساعد جاكي شان في القضاء علي مجموعة من الارهابيين والإمساك برئيس عصابتهم حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الشىء الأخير لمحاسب يبحث عن أمل في القضاء علي الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هي الأكثر دموية في العالم .

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مخرج الفيلم يعد من أهم المخرجين في العالم وفي الصين وهو ستانلي تونج الذي اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكي شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005 والفيلم يشارك به الكثير من نجوم الصين المعروفين منهم يانج يانج و ميا موكي وسيعرض أوائل شهر فبراير المقبل .

يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، كما انتهي مؤخرًا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.