شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق الشيخ يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل كليبه الجديد "الناس المكشرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ”الخليج 365” على التواجد مع النجم طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر، وهو من ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم نصف العام، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا، ومن إخراج محمد القاضى، واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر.

من ناحية أخرى قال طارق الشيخ، فى تصريحات خاصة، إن الأغنية تحمل طابع الفرفشة ويقدمها بشكل جديد عليه عن أعماله السابقة، التى تميز بها خلال مشواره وتحمل العديد من المفاجآت.

وأضاف أن الألبوم يشمل 8 أغانى يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وكريم عبد الوهاب وغيرهم.

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ووصف الشيخ تعامله مع المنتج مصطفى السويفى قائلا: "محب لشغله وحريص على تقديم كل ما هو جديد وأى عمل يقدمه يظهره بأفضل صورة".



طارق الشيخ ومصطفى السويفى

وقال طارق الشيخ فى تصريح سابق لـ"الخليج 365" إن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى، واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية، التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شىء، سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى، خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.