شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاعل الجمهور مع أغنية "أكتر من اللى انا بحلم بيه" لأصالة بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت النجمة السورية أصالة نصرى، اليوم الجمعة، المسرح الرئيسي فى القرية العالمية بمدينة دبى بالإمارات، حيث شاركت جمهورها فيديوهات خلال غنائها على المسرح مع الجمهور.

ونشرت أصالة، عبر خاصية ستورى على انستجرام، "فيديوهات" حيث أدت باقة من أغانيها الرائعة، والتى حرصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها بإطلاله جديدة لها قبل انطلاق حفلتها.

وأحيت أصالة، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

يأتي الحفل الغنائي الذي أقيم في القصيم، ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتتبعها بالتوجه إلى الكويت.

ووجهت أصالة رسالة حب للجمهور بعد انتهاء حفلها، حيث قالت: "أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاى أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لأخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتونى وأد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتوا أهديتونى أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم".

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وكانت حفلات "القرية العالمية" قد استقبلت مؤخرا المطرب العراقى محمود التركى، الذى حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير فى "القرية العالمية"، وفى الحفل قدم التركى جديده وقديمه من الأغانى العراقية المحببة.