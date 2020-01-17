شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابها عدة سنوات.. 2020 تصالح منى زكى بفيلمين ومسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2020 ، جاء ليصالح النجمة منى زكى، خاصة بعد ابتعادها عدة سنوات عن الوقوف أمام الشاشة، حيث تدخل هذا العام بفيلمين ومسلسل دفعة واحدة، وقد أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وقد أبدت سعادتها لعودتها للتعاون من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص.

وتجسد منى زكى خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.

فيلم "العنكبوت" يكتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.

وانتهت مؤخراً منى زكى من تصوير فيلمها الجديد من بطولتها والذى يحمل عنوان "الصندوق الأسود"، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة حيث تجسد دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز والأسرار، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

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وكانت منى زكى قد صورت مشهدين كضيف شرف فى فيلم بعنوان "اعز الولد" مع ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أروى جودة والمخرج عمرو سلامة ومحمد شاهين وريهام عبد الغفور وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى وإخراج سارة نوج ولم يتم تحديد موعد عرض حتى اللآن رغم الانتهاء من تصوير قبل عدة أشهر.

وتخوض النجمة منى زكى السباق الرمضانى بمسلسل يتولى إخراجه تامر محسن، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، حيث بدء محسن فى التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يكتبه ويخرجه، وانتهى من كتابة عدد من الحقات الأولى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

ومن المقرر أن يعلن تامر محسن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك أكثر من شخصية رئيسية فى أحداث المسلسل، حيث تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات حاليا للاعلان عن تفاصيل المسلسل الذى يعد عودة قوية للمخرج تامر محسن للدراما بعد غياب عامين عن الشاشة.

وكانت آخر أعمال منى زكى الدرامية مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحكد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.