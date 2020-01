شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل Lord Of The Rings القادم على شبكة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شبكة قنوات أمازون الأمريكية على إنشاء مسلسل تنافس به عمالقة الدراما من حيث التكلفة وحجم الإنتاج المتوقع، بمسلسلها الجديد Lord Of The Rings، المقرر عرضه في خمسة مواسم بتكلفة تتخطي الـ500 مليون جنيه إسترليني، منها 190 مليون جنيه إسترليني حجم شراء حقوق الملكية من أجل تحويلها لمسلسل تليفزيوني.

وبعد ما يقارب العامين من إعلان البدء عن المسلسل الأضخم في تاريخ الدراما، حددت شبكة أمازون فبراير المقبل كأول أيام تصوير الموسم الأول من السلسلة، بعد الانتهاء من الخطوط العريضة للسلسلة الشهيرة، التي سيتم إنتاجها في خمسة مواسم متتالية.

وبحسب ما ورد في العديد من التقارير الأجنبية، فإن المسلسل القادم من شبكة أمازون سينافس مسلسلات ضخمة ومنصات جديدة مثل Apple، وهو ما سيكون تنافسا قويا، بعد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الكثير من المسلسلات حالياً.

وتجري الشبكة حالياً مقابلات في نيوزيلندا، مع وجوه جديدة ستجسد شخصيات الـ " hobbit، والذين سيكون أعمارهم من أربعة أقدام حتى تسعة أقدام، ليصلحوا للمعالجة البصرية لتجسيد شخصيات الأقزام في السلسلة الشهيرة.

وتحجب الشبكة الكثير من التفاصيل بخصوص الحبكة التي سيتم سردها في السلسلة الدرامية الجديدة، والتي وصفتها جينيفر سالكه، رئيس استوديوهات الشبكة الشهيرة، بأنها ستكون فى الأراضي الوسطي الثانية قبل آلاف السنين من رحلة فرودو وزملائه في جبل Doom، وسيكون هناك شخصيات أخرى بعيدة عن الشخصيات الرئيسية التي ظهرت في سلسلة الأفلام.

ويتميز فريق الكتابة في السلسلة بالعديد من الأسماء الشهير الذين قدموا مسلسلات شهيرة، The Sopranos و Breaking Bad و Stranger Things، ومن المتوقع صدور الموسم الأول في منتصف عام 2021، على أن يبدأ التصوير فبراير المقبل.

وعلى سياق متصل أعلن صناع مسلسل Lord Of The Rings، اختيارهم بطلة مسلسل His Dark Materials، مورفيد كلارك، لتقديم دور جالادريال، وبالتالي تنضم كلارك إلى طاقم الممثلين المتواجدين فى العمل وهم ماركيلا كافينا وجوزيف مول وماكسيم بالدري.

وأوضحت المصادر أن كلارك ستلعب دور جالادريال في شبابها، الشخصية الشهيرة التي صورتها كيت بلانشيت في فيلم " Lord Of The Rings " و " The Hobbit"، ولكن رفضت شبكة أمازون التعليق على الخبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017 عن نيتها، لـ إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخى Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.