شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تنعي كلبها بكلمات مؤثرة بسيلفى لهما عبر إنستجرام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة شيرين رضا كلبها، الذى توفى مؤخرا، بصورة سيلفي لهما، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابنى وأفضل صديق لى منذ 12 عاما".

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وتعد الفنانة شيرين رضا من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، حيث وجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه".

وكانت الفنانة شيرين رضا، منذ شهور، شنت هجومًا حادًا على هيئة الطب البيطرى، ثم اعتذرت للهيئة لاحقا بعد هجومها الشديد عليهم وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذارى".



شيرين رضا مع كلبها

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريم وهند صبرى، وأحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأموروحل الألغاز التى تواجهه.