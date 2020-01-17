شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة وداع مؤثرة من دوين جونسون لوالده المصارع "روكي" بعد وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على توديع والده المصارع الشهير روكي جونسون، الذي توفى صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، ونشر مقطع فيديو لإحدي مباريات والده الشهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو في فترة المراهقة ضمن الجمهور.

وودع ذا روك والده برسالة مؤثرة، وكتب قائلاً: "أحبك، لقد كسرت كل قيود اللون، وأصبحت أسطورة في طريقك، كنت الولد الذي يجلس على المقاعد لمشاهدة بطلي المفضل، الولد الذي تربي على أن يفخر بوالده وبثقافته، الولد الذي تربي على الحب، والعمل المكثف، حولت محبتي لاحترام، وحولت تعاطفي لامتنان، ممتن للغاية على كل الدروس القيمة، أتمنى لو أقول لك كلمة أخيرة وهي أحبك، ولكن رحلت بدون سابق إنذار، أريدك أن ترتاح، أحبك وسأكون دائما ابنك الفخور والممتن لك".

وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها، حيث أشارت فيه إلى أن روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 75 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.



والد ذا روك

على جانب آخر، يعرض للمنجم العالمي دوين جونسون الجزء الثاني من سلسلة أفلام Jumanji ، الذى طرح تحت اسم " Jumanji: The Next Level "، ووصلت إيراداته إلى 671 مليون و 427 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، ليكون الفيلم بذلك تخطى تكلفته الإنتاجية بـ 5 أضعاف، حيث بلغت ميزانيته 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت إيراداته بين 257 مليون و 900 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 413 مليون و 527 ألف دولار أمريكى من إيرادات حول العالم، كما حقق فيلم Jumanji: The Next Level إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 59 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.



ذا روك في مقطع الفيديو

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.