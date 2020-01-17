- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة وداع مؤثرة من دوين جونسون لوالده المصارع "روكي" بعد وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على توديع والده المصارع الشهير روكي جونسون، الذي توفى صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، ونشر مقطع فيديو لإحدي مباريات والده الشهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو في فترة المراهقة ضمن الجمهور.
وودع ذا روك والده برسالة مؤثرة، وكتب قائلاً: "أحبك، لقد كسرت كل قيود اللون، وأصبحت أسطورة في طريقك، كنت الولد الذي يجلس على المقاعد لمشاهدة بطلي المفضل، الولد الذي تربي على أن يفخر بوالده وبثقافته، الولد الذي تربي على الحب، والعمل المكثف، حولت محبتي لاحترام، وحولت تعاطفي لامتنان، ممتن للغاية على كل الدروس القيمة، أتمنى لو أقول لك كلمة أخيرة وهي أحبك، ولكن رحلت بدون سابق إنذار، أريدك أن ترتاح، أحبك وسأكون دائما ابنك الفخور والممتن لك".
Advertisements
View this post on Instagram
I love you. You broke color barriers, became a ring legend and trail blazed your way thru this world. I was the boy sitting in the seats, watching and adoring you, my hero from afar. The boy you raised to always be proud of our cultures and proud of who and what I am. The boy you raised with the toughest of love. The intense work. The hard hand. The adoring boy who wanted to know only your best qualities. Who then grew to become a man realizing you had other deeply complicated sides that needed to be held and understood. Son to father. Man to man. That’s when my adoration turned to respect. And my empathy turned to gratitude. Grateful that you gave me life. Grateful you gave me life’s invaluable lessons. Dad, I wish I had one more shot to tell you, I love you, before you crossed over to the other side. But you were ripped away from me so fast without warning. Gone in an instant and no coming back. Im in pain. But we both know it’s just pain and it’ll pass. Now I’ll carry your mana and work ethic with me, as it’s time to move on because I have my family to feed and work to accomplish. Finally, I want you to rest your trailblazing soul, Soulman. Pain free, regret free, satisfied and at ease. You lived a very full, very hard, barrier breaking life and left it all in the ring. I love you dad and I’ll always be your proud and grateful son. Go rest high. #ripsoulman #rockyjohnson 🐐
A post shared by therock (@therock) onJan 17, 2020 at 8:01am PST
وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها، حيث أشارت فيه إلى أن روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 75 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.
والد ذا روك
على جانب آخر، يعرض للمنجم العالمي دوين جونسون الجزء الثاني من سلسلة أفلام Jumanji ، الذى طرح تحت اسم " Jumanji: The Next Level "، ووصلت إيراداته إلى 671 مليون و 427 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، ليكون الفيلم بذلك تخطى تكلفته الإنتاجية بـ 5 أضعاف، حيث بلغت ميزانيته 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت إيراداته بين 257 مليون و 900 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 413 مليون و 527 ألف دولار أمريكى من إيرادات حول العالم، كما حقق فيلم Jumanji: The Next Level إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 59 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ذا روك في مقطع الفيديو
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وداع مؤثرة من دوين جونسون لوالده المصارع "روكي" بعد وفاته اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.