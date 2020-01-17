شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر فى لبنان لتصوير نساء من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافرالفنانات نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب والفنانة هالة فاخر إلى لبنان، لتصوير مسلسل "نساء من ذهب"، حيث من المقرر بدء التصوير فى 20 يناير الجارى، على أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

النجمة نادية الجندى نشرت صورة لفريق العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة القديرة سميحة أيوب والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان.. هنبدأ التصوير يوم ٢٠ يناير إن شاء الله يا رب العمل يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعاً يا رب، ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة وممتعه تسعدكم".

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"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.