شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام عبد الرحمن يصدر رواية جديدة بعنوان "الرقيم" من 7 أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المخرج حسام عبد الرحمن رواية باسم "الرقيم"، وهى الجزء الأول من مشروع وثائقى يشمل 7 أجزاء، فى رحلة روحانية عبر الزمن نرى فيها البدايات.. بداية الحياة على الأرض والبحث فى سر النفس البشرية وتطورها وتداخل العوالم مع بعضها البعض، ويعرضها على طريقة الديكودراما، لنرى بداية الغواية وبداية الهداية والصراع الدائم بينهما، وإبراز مشاهد تخيلية لأحداث حقيقية.





يذكر ان آخر أعمال المخرج حسام عبد الرحمن "الماريونت" من بطولة مجدى كامل وسوزان نجم الدين ونهال عنبر وإيهاب فهمى ومها أحمد ودنيا عبد العزيز وخالد محمود وأميرة نايف وأنعام سالوسة، ومحمد السماحى ومحسن منصور وأسامة أسعد، من تأليف رضا الوكيل

من جهة أخرى، أطلقت الهيئة العامة للكتاب تطبيقا جديدا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، المقرر انطلاقه يوم 22 يناير الحالى، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يحتوى على خريطة إلكترونية شاملة تضم على كافة دور النشر وأحدث الإصدارات وجدول الأنشطة والفعاليات المختلفة.

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يشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور يوم الخميس 23 يناير الحالى، على أن يكون الافتتاح الرسمى فى اليوم السابق، وأعلنت الهيئة عن اختيار 5 سفراء للمعرض فى دورته لعام 2020، هم: النجم محمود حسن تريزيجيه، لاعب استون فيلا الإنجليزى، والفنان التشكيلى العالمى أحمد مصطفى، الفنانة القديرة سميحة أيوب، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، والمهندس العالمى الدكتور هانى عازر.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، والمفكر والجغرافى الراحل جمال حمدان شخصية عام المعرض، ويشارك فى دورة هذا العام 900 دار نشر وتوكيل، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويقدم المعرض إجمالى أنشطة 925 فعالية، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك.