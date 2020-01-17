فريق الروك الشهير Queen يحيى حفلا بأستراليا لمساعدة ضحايا الحرائق

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وقد احتشد عدد من النجوم من أجل مساعدة السكان الأستراليين الذين وقعوا فريسة للحرائق، فعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية احترق أكثر من 8 ملايين هكتار من الغابات في حين أن مليار حيوان لقوا حتفهم في النيران ، إلا أن رجال الإطفاء أعلنوا أن أهم الحرائق قد تمت السيطرة عليها إضافة الي هطول الأمطار الغزيرة ساعد في السيطرة على الحرائق .
يذكر أن هناك عددا كبيرا من نجوم العالم قدموا التبرعات من أجل إنقاذ استرايا ، و قد جاء في المقدمة النجم العالمي التون جون الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا ، و قال التون جون البالغ من العمر -72 عاما- "يجب أن تكونوا جميعًا داعمين للعمل الذي يقوم به رجال الإطفاء، فهناك أناس فقدوا حياتهم وهم يحاولون إنقاذ منازلهم، وهناك أناس فقدوا حياتهم ومنازلهم، لذلك سأتعهد الليلة بتقديم مليون دولار لدعم صندوق الإغاثة من حرائق الغابات.
في حين أعلن النجم العالمي ليوناردو دى كابريو عن تبرعه من خلال مؤسسته دي كابريو للبيئة Earth Allianc بمبلغ 3 ملايين دولار للمساعدة في جهود الإغاثة من الحرائق ، وقد تبرعت بينك بمبلغ وصل إلى 500000 دولار أمريكى مساهمة منها ودعما لجهود مكافحة الحرائق الأسترالية، وهى أسوأ كارثة لتغير المناخ فى التاريخ عبر القارة.
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