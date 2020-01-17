شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الروك الشهير Queen يحيى حفلا بأستراليا لمساعدة ضحايا الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي فريق الروك الشهير Queen حفل موسيقي خيري ضخم في أستراليا، وذلك لمساعدة ضحايا الحرائق التي أثرت على البلاد، وسيشارك الفريق في الحفل عدد من نجوم الغناء في العالم، منهم تينا أرينا و أليس كوبر وأوليفيا نيوتن جون، و ذلك حسبما نشر موقع " شارتس فرنس ".

وقد احتشد عدد من النجوم من أجل مساعدة السكان الأستراليين الذين وقعوا فريسة للحرائق، فعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية احترق أكثر من 8 ملايين هكتار من الغابات في حين أن مليار حيوان لقوا حتفهم في النيران ، إلا أن رجال الإطفاء أعلنوا أن أهم الحرائق قد تمت السيطرة عليها إضافة الي هطول الأمطار الغزيرة ساعد في السيطرة على الحرائق .

يذكر أن هناك عددا كبيرا من نجوم العالم قدموا التبرعات من أجل إنقاذ استرايا ، و قد جاء في المقدمة النجم العالمي التون جون الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا ، و قال التون جون البالغ من العمر -72 عاما- "يجب أن تكونوا جميعًا داعمين للعمل الذي يقوم به رجال الإطفاء، فهناك أناس فقدوا حياتهم وهم يحاولون إنقاذ منازلهم، وهناك أناس فقدوا حياتهم ومنازلهم، لذلك سأتعهد الليلة بتقديم مليون دولار لدعم صندوق الإغاثة من حرائق الغابات.

Advertisements

في حين أعلن النجم العالمي ليوناردو دى كابريو عن تبرعه من خلال مؤسسته دي كابريو للبيئة Earth Allianc بمبلغ 3 ملايين دولار للمساعدة في جهود الإغاثة من الحرائق ، وقد تبرعت بينك بمبلغ وصل إلى 500000 دولار أمريكى مساهمة منها ودعما لجهود مكافحة الحرائق الأسترالية، وهى أسوأ كارثة لتغير المناخ فى التاريخ عبر القارة.