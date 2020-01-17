لطيفة تكشف عن موعد طرح "في الأحلام" أولى أغنيات ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام"، أولى أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، خلال الأيام المقبلة.

ونشرت لطيفة بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنوا أغنيتي الجديدة في الأحلام من ألبومي الجديد أقوى واحدة بعد يومين ".

لطيفة استقرت على اختيار "أقوى واحدة" لتحمل اسم الألبوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وضمت 12 أغنية، منها "شاغلني و"دمرت اللي متدمر" وأغنية "ملكة بيك"، و"ما بكرهش".

يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".