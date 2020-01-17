فيديو| سلمى رشيد تطرح "كان كيكول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة المغربية سلمى رشيد أحدث كليبتها الغنائية "كان كيكول"، اليوم، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "كان كيكول" كلمات يونس أدم، وألحان محمد الرفاعي، ومن إنتاج سلمى رشيد، وإخراج حسن الكرفتي.

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كان كيكول، صورت أحداثها بمدينة وإرزازات في المغرب، وجسد خلال الكليب الممثل المغربي سعيد آيت باجا دور البطل.

وأحيت الفنانة المغربية سلمى رشيد أولى حفلاتها الغنائية لعام 2020، اليوم، في مدينة مراكش ضمن ليالي مهرجان الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.